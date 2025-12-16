В лесу Сестрорецка бобры продолжают строительство плотин

Плотины нужны для того, чтобы обезопасить свои хатки или норы.

В Сестрорецке сотрудники лесного хозяйства заметили плотину, которую строят бобры. Эти животные наравне с человеком способны целенаправленно преобразовывать окружающую среду под свои нужды, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга 16 июня.

Плотины нужны для того, чтобы обезопасить свои хатки или норы. Инженерные сооружения из стволов, веток и ила поднимают уровень воды, скрывая подводные входы в дома от хищников.

В этот раз плотина перекрыла водопропускные трубы под дорогой к Шалашу Ленина, из-за чего оказался подтоплен участок площадью 0,3 гектара.

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Фото: пресс-служба комблага Петербурга