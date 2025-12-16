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В лесу Сестрорецка бобры продолжают строительство плотин
Сегодня, 13:20
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В лесу Сестрорецка бобры продолжают строительство плотин

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Плотины нужны для того, чтобы обезопасить свои хатки или норы.

В Сестрорецке сотрудники лесного хозяйства заметили плотину, которую строят бобры. Эти животные наравне с человеком способны целенаправленно преобразовывать окружающую среду под свои нужды, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга 16 июня.

Плотины нужны для того, чтобы обезопасить свои хатки или норы. Инженерные сооружения из стволов, веток и ила поднимают уровень воды, скрывая подводные входы в дома от хищников. 

В этот раз плотина перекрыла водопропускные трубы под дорогой к Шалашу Ленина, из-за чего оказался подтоплен участок площадью 0,3 гектара. 

Ранее мы рассказывали о том, что медвежьи свадьбы продолжаются в Ленобласти. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: бобры, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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