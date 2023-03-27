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В Петербурге бобры готовятся к зимовке
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В Петербурге бобры готовятся к зимовке

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В настоящее время бобры заготавливают еду впрок: они строгие вегетарианцы.

Петербургские бобры построили хатку на Глухарке и готовятся к зимовке, рассказал 7 октября биолог Павел Глазков. 

Над сооружением бобриная семья трудилась несколько лет. Свой дом грызуны строят из палок и веток, скрепляя их землей и глиной. А вход в это жилище находится под водой. 

Такие домики бобры строят исключительно на заболоченных территориях. А при наличии крутых берегов, как, например, в Петербурге на реке Оккервиль, грызуны живут в норах. 

Павел Глазков, биолог 

В настоящее время бобры заготавливают еду впрок: они строгие вегетарианцы. Питаются корой деревьев, листьями, травой и корневищами водных растений. 

Для того, чтобы добраться до веток, бобры валят деревья. С упавшего растения они отгрызают ветки и по воде буксируют их поближе к своему жилищу. 

Ранее на Piter.TV: у лосей под Петербургом продолжается брачный период. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: бобры, река глухарка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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