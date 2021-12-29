Заказник "Сестрорецкое болото" празднует 11 лет

Площадь заказника составляет 1877 гектаров, в том числе 243 гектара занимает акватория водохранилища.

Во вторник, 15 февраля, заказник "Сестрорецкое болото" празднует день создания. В этом году ему исполнилось 11 лет. "Сестрорецкое болото" является самой крупной особо охраняемой природной территории в Петербурге, а его площадь составляет 1877 гектаров, 243 гектара из которых занимает акватория озера Сестрорецкий Разлив, созданного в начале XVIII.

Представители заказника отметили, что возраст наиболее старой части болотной системы оценивается примерно в 8 тыс. лет.

В честь дня рождения заказника, а также недавно прошедшего Дня водно-болотных угодий ГКУ "Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга" совместно с экологическим клубом "Земляне" Дома молодёжи "Царскосельский" проводит онлайн-викторину "Загадки петербургских болот". С 15 по 24 февраля участники викторины смогут проверить свои знания о болотах, узнать любопытные факты, а также познакомиться с растениями и животными Сестрорецкого болота.

В следующую пятницу, 25 февраля, определят трех победителей, которым вручат памятные подарки. Все участники получат именные сертификаты. Чтобы принять участие в викторине, необходимо зарегистрироваться.

Фото: ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга"