Виктор Полунин – о скором открытии новых школ в Выборгском районе Петербурга

Глава администрации Выборгского района Петербурга Виктор Полунин рассказал "Петербургскому дненику" о планах открытия новых школьных заведений и улучшения общественных территорий.

Отвечая на вопрос журналиста о готовности района к наступающему учебному году, Полунин сказал, что район подготовлен в достаточной мере. Выборгский район, будучи одним из густонаселённых районов города, располагает сетью из 144 образовательных учреждений, включая 76 дошкольных, 61 школу разного профиля, пять центров дополнительного образования и два специализированных педагогических учреждения. Он также подчеркнул, что образовательные нужды составляют значительную долю расходов районного бюджета, достигающую почти 25 млрд рублей ежегодно. Большая часть этой суммы уходит на выплату зарплат педагогам, однако значительные средства выделяются и на организацию питания обучающихся, капитальный ремонт зданий и обеспечение безопасности. Полунин процитировал губернатора Петербурга Александра Беглова, который призвал сделать образовательные учреждения оптимальными и качественными.

Далее Виктор Полунин сообщил, что в текущем учебном году в районе открываются три новые школы: вторая площадка школы №142 в микрорайоне "Северная Долина", второе здание школы №161 в поселке Торфяной и вторая площадка гимназии №105 в жилом комплексе "Светлана Парк". Он особо выделил положительные изменения в строительной политике региона, отметив, что застройщики берут на себя обязательства строить социальные объекты, передавая их городу безвозмездно.

Говоря о популярности школ среди родителей первоклашек, Полунин назвал наиболее востребованные учебные заведения: новый корпус лицея №101 на Лиственной улице, новый корпус гимназии №105 на Манчестерской улице, основной корпус школы №142 и оба здания школы №469 на Парнасе. Все эти школы отличаются современным оборудованием и качественным образованием.

Оценивая динамику численности учащихся и воспитанников детских садов, Полунин констатировал уменьшение количества первоклашек на 548 человек по сравнению с прошлым годом. Он объяснил это сокращением не только демографической ситуацией, но и изменениями в правилах поступления детей-нелегалов, а также увеличением практики оставления детей на дополнительный год в детском саду родителями.

Размышляя о направлениях благоустройства района, Полунин обозначил, что в 2025 году район реализует ряд значимых проектов: благоустройство территории вокруг Верхнего Суздальского озера, зелёной зоны у Гренадерской улицы, детской площадки на Лесном проспекте и другие проекты. В ближайших планах значится благоустройство 14 площадок, девять из которых планируется привести в порядок уже в следующем году. Среди приоритетных объектов Полунин упомянул сквер Семёна Новгородова, сквер Ильи Соллертинского и территорию близ площади Хошимина.

Переходя к вопросу о памятнике Первостроителям Петербурга в Сампсониевском саду, Полунин признался, что проблема восстановления памятника остаётся нерешённой. Он вспомнил, что монумент был повреждён вандалами и находится в полуразобранном состоянии. Автор скульптуры Михаил Шемякин живёт в США и отказывается сотрудничать с властями Петербурга. Администрация района провела процедуру консервации монумента, защитив его специальным сооружением. Полунин пообещал обсудить дальнейшую судьбу памятника с представителями исполнительной власти, выразив надежду на возможное сотрудничество с автором или установку другого памятника на прежнем месте.

Наконец, говоря о транспортно-пересадочном узле на станции метро "Удельная", Полунин сообщил, что данное поручение дано губернатором Александром Бегловым. Перспективы проекта включают реконструкцию вестибюля станции, улучшение дорожной сети и перестройку железнодорожных путей. Завершить преобразования планируется созданием перехода между платформами и устройства навеса, позволяющего осуществлять быстрые пересадки между видами транспорта без выхода на улицу. Полунин заключил, что подобные изменения преобразят плохо обустроенную территорию станции метро "Удельная".

Фото: Александр Глуз