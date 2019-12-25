Сообщника похитителей подростка на Заречной улице отправили в СИЗО

Его обвиняют в подстрекательстве и склонении злоумышленников к похищению.

Суд Выборгского района Северной столицы отправил под стражу сообщника двух похитителей 16-летнего местного жителя. Об этом сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что накануне в СИЗО отправили двух мужчин, обвиняемых в похищении подростка. Само происшествие имело место 6 марта. Злоумышленники подкараулили школьника, посадили его в автомобиль и начали требовать с него выкуп в размере 300 тыс. рублей. Потерпевший связался с родителями, после чего похитители получили требуемые деньги. Вскоре после этого преступников задержали.

Сегодня в суд был доставлен 23-летний мужчина, который, по версии следствия, являлся "связующим звеном" между подростком и исполнителями похищения. Ему инкриминируют подстрекательство к похищению несовершеннолетнего путем уговора и подкупа.

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Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу