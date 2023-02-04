Полиция Петербурга раскрыла похищение 16-летнего подростка за два дня

Злоумышленники подкараулили школьника и силой посадили его в автомобиль.

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы оперативно раскрыли похищение 16-летнего подростка. Подозреваемые — 18-летний житель города и 29-летний приезжий из Республики Коми — были задержаны 8 марта.

По данным МВД России, инцидент произошёл вечером 6 марта. Злоумышленники подкараулили школьника, силой посадили его в автомобиль и несколько часов возили по Сестрорецку, угрожая убийством. Преступники потребовали выкуп в размере 300 тысяч рублей. Подросток, не вступая в конфликт, связался с отцом, который перевёл половину суммы на его карту. Остальные деньги похитители получили через криптокошелек. После этого подростка выбросили из машины, а сами скрылись.

Благодаря оперативной работе полиции подозреваемые были задержаны в кратчайшие сроки. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ ("Похищение человека"). Следователи проводят допросы задержанных, чтобы установить все обстоятельства и мотивы преступления, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Piter.TV сообщал, что провалившимся под лёд у "Газпром Арены" подросткам помог прохожий.

Видео: МВД РФ