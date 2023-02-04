Провалившимся под лёд у "Газпром Арены" подросткам помог прохожий

После инцидента в соцсетях ГСУ СК РФ по Петербургу опубликовали предупреждение об опасности выхода на лед.

В Санкт-Петербурге накануне, 8 марта, произошёл опасный инцидент: четверо подростков провалились под лёд в акватории Невской губы Финского залива. Происшествие случилось около 15:00 по московскому времени неподалёку от стадиона "Газпром Арена".

По словам очевидцев, группа юношей вышла на тонкий лёд, несмотря на предупреждения прохожих. В какой-то момент лёд не выдержал их веса, и двое подростков оказались в ледяной воде. Остальные пытались помочь друзьям, однако вместо того, чтобы передвигаться ползком, они бежали по льду, что привело к повторным падениям в воду.

На помощь подросткам поспешил мужчина, который гулял неподалёку со своими детьми, пишет "Фонтанка". Он рассказал, что пытался предупредить ребят об опасности, но они его не послушали. Увидев, что подростки мокрые и дрожат от холода, мужчина пригласил их к себе домой, где его жена помогла им переодеться в сухую одежду и напоила горячим чаем. Позже за ребятами приехали родители.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу оперативно отреагировала на инцидент, опубликовав предупреждение об опасности выхода на тонкий лёд. В сообщении подчёркивается, что в период оттепели лёд становится особенно непрочным, а выход на него может привести к трагическим последствиям. Следователи также призвали родителей провести с детьми беседы о безопасности вблизи водоёмов.

Напомним, что в Санкт-Петербурге выход на лёд водоёмов, включая Финский залив, запрещён до 14 апреля 2025 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Шлиссельбурге мужчина провалился под лёд Новоладожского канала.

Фото: МЧС Ленинградской области