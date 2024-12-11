В Шлиссельбурге мужчина провалился под лёд Новоладожского канала

На территории Ленинградской области на данный момент действует запрет выхода на лёд.

В Шлиссельбурге мужчина провалился под лёд. Его спас прохожий до приезда спасателей, рассказали в Аварийно-спасательной службе ЛО.

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург 5 февраля получили информацию о мужчине, который провалился под лёд Новоладожского канала. По прибытию на место происшествия спасатели установили, что пострадавший был спасён прохожими.

Дежурная смена доставила лодку пострадавшего к берегу. Мужчина передан сотрудникам скорой помощи.

Спасатели обращают ваше внимание на то, что выход на ледовое покрытие опасен! Также на территории Ленинградской области на данный момент действует запрет выхода на лёд.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО