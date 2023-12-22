Волонтёры спасли 11 чаек из ловушки дома-колодца на набережной канала Грибоедова

Чайки собрались в дальнем углу двора и насторожились, некоторые из нервных птиц начали взлетать, но не смогли приземлиться после нескольких махов крыльями.

В понедельник, 22 января, волонтёры ПСО Экстремум оказали помощь 11-ти чайкам, попавшим в ловушку дома-колодца на набережной канала Грибоедова. Птицы просидели около двух суток в узком дворике и не могли самостоятельно взлететь.

Активисты объяснили, что морским птицам сложно совершать вертикальный взлёт: им нужно больше простора, чем это позволяет площадь внутри дома-колодца. Волонтёрам удалось освободить птиц через высокое окно. Чайки собрались в дальнем углу двора и насторожились, некоторые из нервных птиц начали взлетать, но не смогли приземлиться после нескольких махов крыльями. Вскоре остальные птицы также стали присоединяться, и образовалась своеобразная "карусель" чаек. Благодаря этой тактике, волонтёрам удалось поймать пернатых в переноски.

В итоге все "заложники" были вызволены и отпущены на волю. Также чайкам помогли и на набережной Лейтенанта Шмидта.

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Фото и видео: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум