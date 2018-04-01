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На Будапештской два сотрудника "Теплосети" провалились в кипяток
Сегодня, 13:26
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

На Будапештской два сотрудника "Теплосети" провалились в кипяток

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Угрозы жизни и здоровью нет.

В Петербурге в результате коммунальной аварии пострадали два сотрудника "Теплосети". Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел примерно в 03:30 ночи у дома №15/2 по Будапештской улице. Так, в кипяток провалились два сотрудника во время ремонта трубы.

Как сообщили в пресс-службе компании, пострадавшие получили ожоги, им была оказана медпомощь. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее мы сообщали, что водитель такси выстрелил в мужчину на улице Бабушкина. 

Фото: pexels 

Теги: двое мужчин провалились в кипяток, происшествия в петербурге, ремонт трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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