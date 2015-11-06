В Петербурге в квартиру к молодому человеку ворвались трое в медицинских масках и отняли 1,5 млн рублей

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ночью 10 марта в полицию обратился петербуржец. Он сообщил, что 7 марта к нему в квартиру на Кушелевской дороге постучались. Он открыл дверь, а к нему ворвались трое в медицинских масках. Об этом сообщает "Фонтанка".

Отмечается, что у 22-летнего молодого человека отобрали 200 тыс. рублей и банковскую карту. По словам заявителя, с нее сняли еще 1,3 млн рублей.

В результате был задержан 28-летний житель Калининского района. Он подозревается в нападении. В настоящий момент ведется поиск его подельников.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге провели более 40 профилактических бесед с участниками несанкционированных акций.

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