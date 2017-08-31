В ночь на субботу 10 пожарных тушили полыхающий "Тагаз" на Санкт-Петербургском шоссе

Сегодня, 6 ноября, в Петродворцовом районе произошел пожар. Сотрудники МЧС тушили автомобиль марки "Тагаз". Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошел около 3:30 ночи у дома № 50 по Санкт-Петербургскому шоссе. Спасатели локализовали пламя спустя 20 минут. В операции приняли участие 10 человек. Известно, что машина полностью выгорела.
В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина возгорания.
Ранее на Piter.tv сообщили, что при пожаре в квартире на Малой Карпатской улице погиб мужчина.
Фото: Piter.tv
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