В ночь на субботу 10 пожарных тушили полыхающий "Тагаз" на Санкт-Петербургском шоссе

В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня, 6 ноября, в Петродворцовом районе произошел пожар. Сотрудники МЧС тушили автомобиль марки "Тагаз". Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел около 3:30 ночи у дома № 50 по Санкт-Петербургскому шоссе. Спасатели локализовали пламя спустя 20 минут. В операции приняли участие 10 человек. Известно, что машина полностью выгорела.

В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина возгорания.

Ранее на Piter.tv сообщили, что при пожаре в квартире на Малой Карпатской улице погиб мужчина.

Фото: Piter.tv