СМИ: стрелок в Перми то ли задержан, то ли убит

В МВД РФ рассказали о задержании преступника.

В Telegram-канале MASH журналисты рассказали о том, что Тимур Бекмансуров, подозреваемый в нападении с травматическим оружием на государственный университет в Перми, ликвидирован. По информации от источника, также погибли четыре человека, а десять - пострадали.

Их коллеги из Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти" отмечают, что молодого человека удалось задержать. Однако юноша был ранен при поимке силовиками. В пресс-службе вуза подтвердили сведения о том, что после атаки на учреждение есть пострадавшие, но точное число не смогли назвать. Количество раненых и травмированных постоянно увеличивается. В МВД РФ по Пермскому краю подтвердили информацию о задержании стрелка.

Региональный Минздрав подтвердил сведения о десяти пострадавших во время трагедии. Однако согласно источникам Telegram-канала BAZA, ранено 11 человек. Однако из них кто-то мог погибнуть.

Стрельба в Перми: могут быть погибшие, растет число пострадавших.