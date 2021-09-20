Известно о пяти пострадавших.

Стрельба в Перми: могут быть погибшие, растет число пострадавших. В настоящее время пресс-служба вуза информирует журналистов о пяти пострадавших при атаки на государственное учреждение. Некоторые их них получили травмы, когда выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня.

В социальных сетях Тимур Бекмансуров объяснил подписчикам, что не считает свои действия террористическим актом с юридической точки зрения. Он напомнил, что не состоит в экстремистских организациях, а также аполитичен и не религиозен. При этом юноша заметил, что никто из его окружения не знал о том, что он планирует напасть на людей с оружием. Он уточнил, что действовал самостоятельно. Для этого ему пришлось откладывать деньги на покупку вооружения. Для того, чтобы упростить работу сотрудникам Следственного комитета 18-летний юноша привел подробный рассказ о подготовке к стрельбе и том, как проходил психолога перед выдачей ему лицензии на оружие. Вуз выбран преступником из-за того, что в нем много корпусов. Ранее местный житель хотел остановить свой выбор на бывшей школе, но вовремя понял, что у детей не будет много выходов для отступления.

В настоящее время представители Telegram-канала заявили о том, что стрелок был ликвидирован. Также известно, что ранее у него было обезврежено травматическое оружие.

Напавший на университет в Перми оставил пост в соцсетях. Сейчас страница преступника во "Вконтакте" заблокирована администрацией сервиса.

Фото и видео: Telegram / 112