СК возбудил дело по факту стрельбы в вузе Перми

В результате нападения погибли восемь человек, сообщили в ведомстве.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что дело будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК России расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми (ч. 2 ст. 105 УК РФ - "Убийство двух и более лиц"). из сообщения пресс-службы СК РФ

Напомним, 20 сентября на высшее учебное заведение в Перми совершил вооруженное нападение 18-летний Тимур Бекмансуров. По данным СУ СК по региону, в результате инцидента погибли восемь человек, несколько пострадало. По данным ряда СМИ, силовикам удалось ликвидировать стрелка. В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты. Медики оказывают помощь пострадавшим.

Ранее в Челябинске у многоэтажки нашли тело девушки с букетом роз.

Фото: СК России

