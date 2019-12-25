В Челябинске у многоэтажки нашли тело девушки с букетом роз

По предварительной информации, она упала с высоты 26-го этажа.

В Челябинске под стенами многоэтажного дома было обнаружено тело девушки. Об этом пишет сетевой портал "74.ru" со ссылкой на представителя управляющей компании жилого комплекса, где было выявлено ЧП.

Инцидент произошел на Университетской набережной вечером 19 сентября. По данным СМИ, девушка подошла к одной из многоэтажек, дождалась, когда кто-то посторонний откроет ей дверь, а затем вошла в подъезд. Позже ее тело было обнаружено под окнами дома.

По предварительной информации, девушка упала с высоты 26-го этажа, вследствие чего скончалась от полученных травм. В руках у нее был букет белых роз. Ее точный возраст неизвестен, однако, очевидцы утверждают, что на вид погибшей около 17 лет.

В настоящее время в произошедшем разбираются следователи.

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Фото: Piter.tv