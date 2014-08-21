Мать с вооружёнными ножами сыновьями ворвалась в школу во французском Пуасси

Они хотели "уладить спор".

Во французском городе Пуасси женщина в сопровождении двух сыновей, вооружённых ножами, ворвалась на территорию местной школы. По информации RT, семья хотела "уладить спор" с одним из учеников.

Как сообщают местные СМИ, ситуация быстро привлекла внимание правоохранительных органов. Женщину и одного из её сыновей удалось задержать на месте, однако второй сын смог скрыться. В настоящее время полиция ведёт его поиски.

К счастью, обошлось без пострадавших. Власти и полиция проводят расследование, чтобы установить мотивы и обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщал, что похитителя 16-летней с Песочной набережной отправили в СИЗО.

Фото: RT