Пермский суд выносит обвинительный приговор Тимуру Бекмансурову

Гособвинитель просит назначить фигуранту дела пожизненный срок заключения.

Пермский краевой суд выносит обвинительный приговор бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, известному как "пермский стрелок". Судья Сергей Коробейников пояснил, что фигурант расследования совершил преступления по части 3 статьи 30, пунктам "а", "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ, статье 317, части 2 статьи 167. Речь идет о покушении на убийство, посягательстве на жизнь представителя правоохранительных органов, убийстве и умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (стен и мебели вуза, а также при паркованных автомобилей). Ранее государственное обвинение запросило назначить подозреваемому тюремный срок в виде пожизненного лишения свободы. Сам подозреваемый полностью признал вину, но попросил инстанцию не давать ему максимальную меру наказания. Он сослался на третью группу по инвалидности, а также активное сотрудничество со следствием и положительные характеристики, которые ему дали по месту жительства и учебы.

Напомним, что утром 20 сентября 2021 года студент первого курса юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории пермского госуниверситета. Жертвами трагедии стали шестеро человек. ранено было еще свыше 40 пострадавших.

Пермский стрелок попросил суд не приговаривать его к пожизненному заключению.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости