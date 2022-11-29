Пермский стрелок попросил суд не приговаривать его к пожизненному заключению

Тимур Бекмансуров признал вину в трагедии в полном объеме.



Тимур Бекмансуров попросил пермский краевой суд не приговаривать его к пожизненному сроку заключения за открытый огонь в стенах местного вуза. Об этом молодой человек заявил во время выступления на заседании с последним словом. Судья Сергей Коробейников разрешил подозреваемому выступить сидя. Юноша также согласился возместить ущерб за счет собственной пенсии по инвалидности и своей будущей заработной платы. При выносе вердикта он попросил инстанцию учесть состояние здоровья, а также тот факт, что сотрудничал со следствием. На заседании присутствовали потерпевшие.

Вину признаю в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь. Тимур Бекмансуров, пермский стрелок

Напомним, что окончательное постановление по уголовному делу Бекмансурову вынесут 28 декабря. Государственное обвинение просит суд приговорить фигуранта расследования к пожизненному лишению свободы. Следствие уверено в том, что 20 сентября 2021 года юноша пришел с оружием в Пермский госуниверситет, после чего открыл огонь. Жертвами трагедии стали шестеро граждан, еще около 40 человек пострадали. Сотрудник ДПС остановил злоумышленника выстрелом, в больнице обвиняемому пришлось ампутировать часть ноги.

Устроившего стрельбу в пермском университете Бекмансурова доставили в суд.

Фото и видео: Telegram / SHOT