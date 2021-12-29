Устроившего стрельбу в пермском университете Бекмансурова доставили в суд

Тимур Бекмансуров вошел в здание инстанции на костылях.

Устроившего стрельбу в пермском государственном университете Тимура Бекмансурова доставили в Дзержинский районный суд города. Молодой человек подозревается в массовом убийстве на территории образовательного учреждения. Сегодня инстанция рассмотрит ходатайство следствия о продлении фигуранту расследования меры пресечения. Юноша находится под арестом. В настоящее время он под конвоем доставлен в зал суда. Местные журналисты уточнили, что подозреваемый вошел в помещение, передвигаясь на костылях. Ранее молодому человеку по медицинским показаниям отняли часть ноги.

Напомним, что 20 сентября 2021 года студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Жертвами трагедии стали шесть человек. Свыше 40 человек пострадали. В настоящее время фигурант делу предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, а также покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника полиции. В конце прошлого года студент был помещен в СИЗО под стражу на срок до 20 февраля.

Бастрыкин: пермский стрелок Бекмансуров полностью признал вину.

Фото: Telegram / РИА Новости

Видео: Telegram / РИА Новости, SHOT

