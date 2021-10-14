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Устроившего стрельбу в вузе в Перми арестовали на два месяца

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Тимур Бекмансуров будет под стражей до 13 декабря.

Устроившего стрельбу в  государственном национальном исследовательском университете в Перми арестовали на два месяца. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе  Дзержинского районного суда. Заседание проводилось на выездном заседании на территории больницы, в которой находится Тимур Бекмансуров. Молодому человеку было предъявлено обвинение.

Арестован на два месяца, до 13 декабря.

пресс-служба суда

Известно, что фигурант расследования не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, что трагедия произошла 20 сентября. Студент первого курса вуза открыл огонь в здании. Жертвами стали шестеро человек. Пострадали свыше 40. Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье за убийство двух и более лиц.

Бастрыкин: пермский стрелок Бекмансуров полностью признал вину.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: арест, пермь, стрельба, тимур бекмансуров
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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