Бастрыкин: пермский стрелок Бекмансуров полностью признал вину

Ему предъявлено обвинение по делу о массовом убийстве.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Тимур Бекмансуров, совершивший вооруженное нападение на Пермский государственный университет (ПГНИУ), полностью признал свою вину. Об этом глава СК сказал в беседе с "РИА Новости".

Бастрыкин уточнил, сейчас следствие ходатайствует в суде об аресте Бекмансурова. Ему предъявлено обвинение по делу о массовом убийстве.

После трагедии в Перми прошел почти месяц. Все это время врачи оказывали помощь фигуранту уголовного дела, устроившему стрельбу в учебном заведении. Сейчас состояние здоровья Бекмансурова позволяет проводить с ним следственные действия. Александр Бастрыкин, глава СК РФ

Напомним, 18-летний Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на пермский вуз 20 сентября. По официальным данным, в результате ЧП погибли шесть человек, 43 пострадали. Стрелка нейтрализовали сотрудники ДПС, которые в момент происшествия находились неподалеку. В настоящее время Бекмансуров находится в медицинском учреждении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы по статье "Убийство двух и более лиц".

Ранее ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов во Владимирской области.

Фото: СК России