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ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов во Владимирской области
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ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов во Владимирской области

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Пойманы четверо членов радикального движения.

ФСБ России пресекла деятельность ячейки террористов во Владимирской области. Об этом рассказали представители пресс-службы надзорного ведомства.Операция проводилась региональными сотрудниками совместно с центральным аппаратом из Москвы. Все задержанные являются сторонниками радикального движения "Катиба Таухид валь-Джихад" (признана запрещенной террористической организацией в РФ).

Пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации, образованной выходцами одной из центрально-азиатских республик.

пресс-релиз ФСБ РФ по региону

В преступлении обвиняются четверо иностранцев. В отношении лидера движения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Речь идет о публичных призывах к осуществлению терроризма, а также публичное оправдание террористов. Мужчина заключен под стражу. Остальные члены ячейки будут выдворены из страны. Им запрещен въезд на территорию РФ на продолжительное время.

В Подмосковье пресекли деятельность мастерской по переделке оружия.

Фото: Piter.tv

Теги: владимирская область, террористы, фсб
Категории: Новости России, Терроризм, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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