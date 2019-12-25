ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов во Владимирской области

Пойманы четверо членов радикального движения.

ФСБ России пресекла деятельность ячейки террористов во Владимирской области. Об этом рассказали представители пресс-службы надзорного ведомства.Операция проводилась региональными сотрудниками совместно с центральным аппаратом из Москвы. Все задержанные являются сторонниками радикального движения "Катиба Таухид валь-Джихад" (признана запрещенной террористической организацией в РФ).

Пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации, образованной выходцами одной из центрально-азиатских республик. пресс-релиз ФСБ РФ по региону

В преступлении обвиняются четверо иностранцев. В отношении лидера движения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Речь идет о публичных призывах к осуществлению терроризма, а также публичное оправдание террористов. Мужчина заключен под стражу. Остальные члены ячейки будут выдворены из страны. Им запрещен въезд на территорию РФ на продолжительное время.

В Подмосковье пресекли деятельность мастерской по переделке оружия.

Фото: Piter.tv