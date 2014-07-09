В Подмосковье пресекли деятельность мастерской по переделке оружия

Злоумышленники заменяли детали в деактивированном оружии и делали из него боевое.

В Московской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольной мастерской по переделке оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что мастерская располагалась в арендованном гараже в подмосковном Краснознаменске. Ее организовали трое мужчин. Они осуществляли замену деталей деактивированного оружия и переделывали его в боевое, а затем продавали его.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли модифицированные пистолеты-пулеметы, револьверов, гранаты, оружейные детали и боеприпасы. Кроме того, в гараже находились станки и инструменты для переделки оружия, а также свертки с веществом растительного происхождения массой более шести килограммов. Изъятое было передано специалистам для проведения исследований.

По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном приобретении, передаче, сбыте крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Трое подозреваемых арестованы.

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Видео: МВД МЕДИА