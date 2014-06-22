В Рязанской области нашли мертвым пропавшего подростка

В убийстве несовершеннолетнего подозреваются двое человек.

В Рязанской области обнаружили тело пропавшего ранее подростка. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону.

По данным ведомства, 15-летный юноша пропал 8 октября. Он проживал в поселке Стенькино Рязанского района. О пропаже мальчика в правоохранительные органы заявила мать, когда вечером не обнаружила сына дома. Межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Позже тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти нашли в поселке Хирино. В настоящее время по делу проходят двое подозреваемых – мужчина и женщина.

Ранее в Волгограде сбежавшего заключенного заподозрили в изнасиловании школьницы.

Фото: СК России