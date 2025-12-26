  1. Главная
Для всех фигурантов по делу "Крокуса" потребуют пожизненное заключение
Сегодня, 16:59
Прения сторон пройдут в закрытом формате.

Для всех фигурантов по уголовному делу "Крокуса" потребуют пожизненное заключение. Соответствующее заявление сделали журналисты новостного агентства "ТАСС"  со ссылкой на слова одного из участников разбирательства. Заседание 2-го Западного окружного военного суда по расследованию будет проводиться у закрытом режиме. На нем будут организованы  прения сторон по расследованию террористического акта, зафиксированного на территории подмосковного концертного зала "Крокус сити холл", жертвами которого в марте 2024 года стали 149 человек.  Адвокат потерпевшей стороны  Людмила Айвар уточнила, что защита будет настаивать на самом суровом наказании для 19 фигурантов расследования.

Защита потерпевших в прениях сторон будет настаивать на максимально суровом и справедливом наказании для непосредственных исполнителей, а также иных причастных к теракту лиц... И речь не о мести или лозунгах, а о правосудии и защите общества, так как терроризм - это преступление, которое бьет не только по конкретным людям, но и по самому ощущению безопасности в стране.

источник "ТАСС"

Юрист добавила, что позиция потерпевших заключается в том, что ответственность всех фигурантов уголовного дела за содеянное "должна быть неизбежной", а наказание для них - "соразмерным масштабу причиненного горя и общественной опасности". Также подсудимые получили гражданские иски. Общая сума исчисляется  десятками миллионов рублей. Однако адвокаты пессимистичны в этом процессе, так как  даже при условии удовлетворения исковых требований реальное взыскание с злоумышленников практически невозможно.

Организатор теракта в "Крокусе" подсыпал наркотик другим боевикам перед нападением.

Фото: Piter.tv

