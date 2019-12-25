Прокурор запросил 10 лет тюрьмы для экс-главы Южной Кореи за препятствование правосудию

Юн Сок Ёлю грозит пожизненное лишение свободы в совокупности по всем обвинениям.

В Центральном окружном суде Сеула на заключительном слушании в пятницу, 26 декабря, команда специального прокурора Чо Ын Сока запросила десятилетнего тюремного заключения для бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из новостного агентства Yonhap. Фигурант расследования подозревается по статье за воспрепятствование правосудию. В данном случае экс-лидера страны обвиняют в создании помех расследованию в январе текущего года, когда он не дал следователям задержать себя. Сторона обвинения считает, что мужчина также нарушил права девяти членов кабинета министров. Эти чиновники не были вызваны на заседание для рассмотрения его плана введения военного положения в Южной Корее.

Известно, что сторона защиты политического деятеля настаивала на том, что вердикт по обвинению экс-президенту страны следует выносить уже после завершения основного процесса, который запланирован на февраль 2026 года. Речь идет об обвинениях в организации мятежа. Однако судья решил отклонить это ходатайство адвоката. В общей сложности в отношении бывшего главы государства ведется четыре разбирательства. Процесс по уголовному делу о воспрепятствовании правосудию завершится первым. Вынесение вердикта инстанции ожидается 16 января. Оно состоится за два дня до момента истечения срока ареста подозреваемого.

Напомним, что в текущий момент суд уже счел доказанной вину Юн Сок Ёля в отправке беспилотников в воздушное пространство КНДР с целью спровоцировать ответную реакцию со стороны Пхеньяна. Несколько БПЛА в результате разбились неподалеку от столицы Северной Кореи В декабре 2024 года политик ввел в стране военное положение. Это решение вызвало резкое возмущение среди местного населения. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену постановления, поэтому президенту пришлось с этим согласиться. Затем депутаты инициировали процедуру импичмента. Теперь бывшему президенту страны грозит пожизненное заключение.

Фото: YouTube / SBS 뉴스