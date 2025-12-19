Организатор теракта в "Крокусе" подсыпал наркотик другим боевикам перед нападением

Организатор теракта в "Крокусе" подсыпал наркотик другим боевикам

В ходе суда над обвиняемыми в теракте в "Крокус Сити Холле" была озвучена новая деталь: организатор нападения Шамсидин Фаридуни подсыпал наркотическое вещество другим трём исполнителям. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса во 2-м Западном окружном военном суде.

Почему Фаридуни* единственный, у кого в крови не обнаружили наркотик? Да потому что именно он и подсыпал мефедрон остальным троим в бутылки с водой и сказал им ее пить, в том числе непосредственно перед нападением на посетителей "Крокуса". Источник

По его словам, правоохранительные органы считают Фаридуни* "самым жестоким и хитрым" среди всех обвиняемых.

Он смотрел в глаза умирающим людям, которых расстреливал в концертном зале. Источник

Ранее в ходе следствия и суда было установлено, что Фаридуни* занимался ключевой организационной работой: встречал и собирал других боевиков на территории России, проводил разведку в концертном зале, приобрёл автомобиль для их передвижения, а также участвовал в получении оружия.

Суд над обвиняемыми в совершении теракта 22 марта 2024 года продолжается. Им инкриминируют совершение террористического акта, повлёкшего смерть людей, и другие тяжкие преступления.

Фото: Piter.TV

*Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга