Адвокаты одного из исполнителей теракта в "Крокусе" намерены пожаловаться на слишком жёсткое задержание

Защита утверждает, что правоохранители спилили дерево, на которое забрался подозреваемый, что привело к его падению с высоты.

Защита одного из обвиняемых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" намерена обжаловать действия силовиков при его задержании. Речь идет о самом молодом из фигурантов — 19-летнем Мухаммадсобире Файзове*.

Как отмечает Mash, его адвокаты утверждают, что правоохранители применили чрезмерную силу. По их версии, вместо продолжения переговоров после того, как Файзов* забрался на дерево, силовики приняли решение его спилить. В результате падения подозреваемый получил тяжелые травмы, его госпитализировали, а позднее доставили в суд на каталке.

Напомним, задержание произошло 23 марта 2024 года, на следующий день после теракта. Подозреваемые были обнаружены в лесу после попытки скрыться на автомобиле, который перевернулся. Согласно данным следствия, Файзов*, забравшись на дерево на высоту 15–20 метров, не реагировал на требования спуститься и предупредительные выстрелы. Его местоположение установили с помощью тепловизора. После этого дерево было спилено.

Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. В результате нападения боевиков на зрителей концерта погибли 145 человек.

Ранее Piter.TV сообщал, что одного из исполнителей теракта в "Крокусе" нашли в лесу с помощью квадрокоптера.

Фото: Piter.TV

*Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга