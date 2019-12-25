Одного из исполнителей теракта в "Крокусе" нашли в лесу с помощью квадрокоптера

Свидетель раскрыл подробности полицейской погони по лесу за подозреваемым.

Свидетели по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", произошедшем на территории Московской области, рассказали в ходе опроса в суде о том , что одного из террористов, преследуемых полицейскими, удалось обнаружить в лесу и задержать с помощью квадрокоптера. Соответствующее заявление сделали журналисты новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на слова одного из участников разбирательства. Заседание 2-го Западного окружного военного суда по расследованию состоялось на выезде.

В ходе допроса по видеосвязи из Брянска один из сотрудников полиции, который принимал участие в задержании боевиков, пояснил, что для поиска и обнаружения сбежавшего в лес четвертного террориста правоохранительными органами был использован квадрокоптер. источник "ТАСС"

Эксперт отметил, что изначально российские силовики задержали двух террористов. Также двух сбежавших в лес "разыскиваемых мужчин стали преследовать двое сотрудников полиции". В результате продолжительной погони оперативники догнали и задержали третьего боевика. Четвертый злоумышленник скрылся в лесном массиве. Позже его местонахождение было установлено. Туда направился отряд МВД. Им удалось поймать подозреваемого в том месте, где ранее показал квадрокоптер.

Напомним, что в конце августа свидетель в расследовании говорил СМИ, что на допросе один из террористов, преследуемый сотрудниками ДПС, залез в лесу на дерево, которое пришлось спилить для того, чтобы задержать его. В судебной инстанции были опрошены сотрудники ДПС двух экипажей, принимавших участие в погоне за исполнителями теракта.

Фото: Piter.tv