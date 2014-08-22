Потерпевшие по делу о теракте в "Крокусе" просят арестовать имущество Агаларовых

Адвокат рассказал о нарушении требований по безопасности в концертном зале Подмосковья.

Защита потерпевших по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске просит государственное обвинение наложить обеспечительные меры на активы российских предпринимателей Араза и его сына Эмина Агаларовых. Соответствующее заявление сделали журналисты новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на документ от адвоката Игоря Трунова. Такое ходатайство судебная инстанция приняла. Сторона защиты полагает, что имело место быть преступление по части 3 статьи 238 УК РФ. Речь идет о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли за собой по неосторожности смерть двух или более лиц. Юрист пояснил, что обслуживание систем пожаротушения и контроля управления доступом, обеспечивающей открывание эвакуационных выходов, осуществлялось в том числе АО "Крокус". Оказание неограниченному количеству лиц по предоставлению культурно-зрелищных мероприятий в здании "Крокус сити холл" осуществлялось компанией Crocus Group, а охрану здания осуществляло частное охранное предприятие "Крокус профи".

Просим Следственный комитет РФ принять срочные меры для наложения ареста на имущество владельцев компании Crocus Group, АО "Крокус", ЧОП "Крокус профи", АО "Крокус интернешнл" с целью обеспечения прав потерпевших на возмещение вреда. Игорь Трунов, адвокат

Напомним, что уголовное дело по статье 238 УК РФ было возбуждено 25 марта 2024 года в отношении неустановленных лиц по факту соответствующих обращений в следственные органы. Адвокат Игорь Трунов сообщил СМИ о том, что четверо террористов "после устроенной ими бойни с целью убийства оставшихся в живых облили принесенной с собой горючей жидкостью мебель и стены здания концертного зала "Крокус" и подожгли". Жертвами трагедии стали не менее 139 человек, включая трех несовершеннолетних. От ожогов и ранений пострадавшими признано не менее 121 человека, включая 11 детей. Следственный комитет России указал, что после возгорания помещения зрительного зала в Московской области штатная система пожаротушения не сработала. Из-за этой ситуации огонь своевременно не был потушен. Вследствие применения при строительных и отделочных работах пожароопасных строительных материалов пламя быстро распространилось на другие помещения. После начала массовой эвакуации посетителей многие люди не смогли своевременно покинуть концертный зал, так как частично эвакуационные выходы оказались заперты. Сторона защиты уточнила, что в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, не менее 45 человек умерли от воздействия высокой температуры, а также от отравления продуктами горения.

Фото: Piter.tv