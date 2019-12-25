Посетители "Крокуса" заявили в суде о неисправности оружия у террористов

Очевидцы рассказали, что преступники подожгли зал коктейлями Молотова.

Потерпевшие по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" заявили в судебной инстанции о том, что из автоматов боевиков во время их нападения вылетали искры. Соответствующее заявление сделали журналисты новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на рассказ одного из участников процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда. Эксперт пояснил, что после стрельбы террористы закидали помещение коктейлями Молотова. Очевидцы произошедшего также уточнили, что когда боевики бросили в зал зажигательную смесь, то "все моментально вспыхнуло".

Со слов допрошенных в суде потерпевших следует, что во время теракта у боевиков искрилось оружие, поэтому они предположили, что автоматы у террористов либо не были исправны, либо для стрельбы не подходили боеприпасы. источник СМИ

Напомним, что исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" на территории Московской области покинули его, когда испугались того, что у них заклинило оружие и осталось мало патронов. В материалах расследования говорится о том, что автоматами Калашникова были вооружены трое исполнителей преступления, а четвертый нес рюкзак со снарядами к оружию. Во время теракта два автомата заклинило, поэтому стрелки выбросили их вместе с рюкзаком. Затем подозреваемые вышли в холл, когда уже покидали здание. Третий автомат преступники выбросили по дороге в Брянской области, когда направлялись к украинской государственной границе.

Фото: Piter.tv