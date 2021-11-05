Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" не смогут выплатить компенсации

В суде пояснили, что подозреваемые не смогут покрыть ущерб по гражданским искам потерпевших.

Фигуранты уголовного дела о террористическом акте, произошедшем на территории концертного зала "Крокус сити холл" в Московской области не смогут выплатить денежные средства по гражданским искам потерпевших, потому что их средств и имущества не хватит на покрытие заявленных требований. Соответствующее заявление сделал один из участников судебного процесса в комментарии журналистам из информационного агентства "РИА Новости". Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд в здании Мосгорсуда.

У них нет таких средств и имущества, которое покрывало бы заявленные иски. Кроме того, четверо фигурантов из бедных семей. источник СМИ

Напомним, что преступление в Красногорске произошло 22 марта 2024 года. В тот день нападавшие на концертный зал открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям. Далее злоумышленники подожгли помещение. В результате трагедии погибли 149 человек, еще один пропал без вести. Согласно информации от пресс-службы Следственного комитета России, телесные повреждения получили 609 человек. Причиненный материальный ущерб составил около шести миллиардов рублей. На скамье подсудимых оказались 19 человек, 13 из которых обвиняются непосредственно в терроризме. Остальным фигурантам предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Дополнительно заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.

