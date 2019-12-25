Посетители "Крокуса" в момент теракта считали, что боевиков было вдвое больше

Очевидцы трагедии дали показания на заседании в Мосгорсуде.

Потерпевшие по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" на территории Московской области заявили в суде о том, что при нападении на площадку в Красногорске была такая сильная стрельба, что казалось, будто бы террористов в помещении находилось около десяти человек. Соответствующее заявление сделал журналистам информационного агентства "ТАСС" один из участников процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Московского городского суда. Потерпевшие также рассказали, что в первые минуты трагедии всех охватила паника.

Со слов свидетелей и одного из допрошенных в суде потерпевших следует, что во время теракта, по их ощущениям, стрельбу вели не четверо боевиков, а вдвое больше, порядка 10. Некоторые свидетели даже говорили, что террористы вооружены огнеметом. источник СМИ

Напомним, что процесс по делу о теракте продолжится на следующей неделе.

Пострадавшие при теракте в "Крокусе" приняли выстрелы за хлопки от петард.

