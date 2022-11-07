Пострадавшие при теракте в "Крокусе" приняли выстрелы за хлопки от петард

Очевидцы вспомнили о начале теракта, который они приняли за часть представления.

Некоторые посетители концертного зала "Крокус сити холл" в Московской области рассказали на судебном заседании о том, что приняли выстрелы за хлопки от петард как часть музыкального шоу. Соответствующее заявление сделал журналистам информационного агентства "РИА Новости" один из участников процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Московского городского суда.

Думали, что это петарды. Звук был похож на хлопки. Думали, что это такой элемент шоу, но когда увидели террористов, входивших в зал, сразу всё поняли. источник СМИ

Напомним, что террористический акт в концертном зале Красногорска произошел 22 марта 2024 года. В тот день нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям, а затем подожгли помещение. В результате, по данным Следственного комитета России, жертвами стали 149 человек, еще один пропал без вести. Телесные повреждения получили 609 человек. Причиненный материальный ущерб составил около шести миллиардов рублей. На скамье подсудимых сейчас оказались 19 фигурантов уголовного дела, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным же было предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Дополнительно к злоумышленникам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму в 68 миллионов рублей.

Посетители "Крокуса" рассказали, что спаслись от смерти, притворившись убитыми.

Фото: Piter.tv