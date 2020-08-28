  1. Главная
Посетители "Крокуса" рассказали, что спаслись от смерти, притворившись убитыми
Сегодня, 13:59
Очевидцы поделились эмоциями от произошедшего во время трагедии.

Посетители концертного зала "Крокус сити холл" в Московской области, признанные потерпевшими по уголовному делу о теракте, признались следователям в том, что ради спасения им пришлось притвориться умершими или спрятаться под телами убитых боевиками людей. Соответствующей информацией поделился с журналистами новостного агентства "ТАСС" один из участников судебного процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Московского городского суда.

Также свидетели уточнили, что из-за того, что были напуганы, а кто-то вообще не понимал, что на самом деле происходит, пребывая в шоковом состоянии, они впадали в ступор и оцепенение, которые удалось побороть желанием выжить во что бы то ни стало.

Люди не смогли выйти из зала "Крокуса" после атаки террористов из-за едкого дыма.

Фото: Piter.tv

