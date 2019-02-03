Люди не смогли выйти из зала "Крокуса" после атаки террористов из-за едкого дыма

Свидетели раскрыли информацию о причинах такого количества жертв в концертном зале Красногорска.

Посетители подмосковного зала "Крокус сити холл" из-за едкого дыма не смогли выйти из помещения после атаки террористов и поджога. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал один из участников судебного процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Московского городского суда. Специалист пояснил, что опрос по терпевших лиц продолжится первого сентября. В случае отсутствия на мероприятии этих людей, будут оглашены показания тех свидетелей обвинения, которые выразили желание на предварительных слушаниях не принимать участие в судебном процессе над террористами.

В показаниях одного из потерпевших прозвучала фраза: "Дым был настолько едким, что через несколько вдохов люди теряли сознание". То есть они, со слов свидетеля, не могли самостоятельно выйти из зала и сгорели заживо. источник СМИ

Напомним, что практически половина посетителей концертного зала погибла в результате пожара в "Крокус сити холле". В материалах расследования упоминается, что жертвами опасных факторов возгорания стали около 70 из 149 человек. У них эксперты не выявили каких-либо огнестрельных или иных ранений. Причиной смерти заявлена термоингаляционная травма (ожог верхних дыхательных путей) в сочетании с интоксикацией окисью углерода (угарным газом). Остальные посетители погибли от огнестрельных ранений или прчину не удалось установить. Террористы подвергли опасности не менее 1 971 посетителя здания, которые не получили телесных повреждений. Из этих людей почти 1,7 тысячи впоследствии не обращались за медицинской помощью.

Эксперт Силантьев: участники теракта в "Крокусе" были "биологическими дронами".

Фото: Piter.tv