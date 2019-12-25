Сотрудники ДПС поймали водителя "Кадиллака", сбившего двух подростков

Авария произошла накануне вечером. Одного из пострадавших пешеходов госпитализировали.

В понедельник, 20 сентября, в пресс-службе ГУ МВД сообщили Piter.tv о задержании водителя внедорожника, по вине которого пострадали двое несовершеннолетних пешеходов.

Установлено, что накануне, 19 сентября, около 17:25 в центре Петербурга, на перекрестке Лиговского проспекта и Транспортного переулка, водитель "Кадиллака" наехал на двух подростков, 17-летнего парня и 15-летнюю девушку, которые переходили по пешеходному переходу на "зеленый" сигнал светофора. Водитель иномарки скрылся, пострадавшую девятиклассницу госпитализировали в состоянии средней тяжести, а молодого человека отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Наряды полиции Петербурга получили информацию с приметами нарушителя. Рано утром в понедельник автомобиль остановили в Выборгском районе Петербурга, на проспекте Мориса Тореза. Водитель внедорожника, 24-летний уроженец Всеволожска, и сам автомобиль доставлены в отдел ГИБДД Центрального района для административного расследования.

Отмечается, что на самом внедорожнике зафиксированы потертости, вероятно, оставшиеся после столкновения.

Ранее мы писали, что полиция проводит проверку по факту травмирования мужчины вблизи железнодорожной станции "Волковская".

Фото: пресс-служба ГУ МВД