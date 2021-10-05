В Красноярском крае неизвестный на улице уколол шприцем школьника

Мать пострадавшего утверждает, что ее сына уколол шприцем светловолосый подросток с красным рюкзаком.

В Красноярском крае прохожий на улице уколол шприцем школьника. Об этом информирует пресс-служба краевого главка ГУМВД.

Инцидент произошел в городе Минусинск. К сотрудникам правоохранительных органов за помощью обратилась мать восьмилетнего мальчика. По ее словам, ее сына уколол шприцем светловолосый подросток с красным рюкзаком, а затем убежал. Отмечается, что злоумышленник при побеге забрал шприц с собой.

По факту произошедшего полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее в Смоленской области полицейские пресекли деятельность лаборатории по изготовлению мефедрона.

Видео: Telegram / SHOT