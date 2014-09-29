Мужчина из Москвы производил наркотики на окраине деревни.

В Смоленской области полицейские пресекли деятельность лаборатории по изготовлению мефедрона. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. В полиции установлено, что изготовление запрещенных веществ велось на территории Вяземского района. Под подозрение попал 26-летний местный житель, который ранее проживал в Москве. Мужчин купил дом на окраине деревни, чтобы организоваь на участке нарколабораторию. Изначально он производил товар в сарае, но после наркотики перемещались в жилое помещение.

Во время обысков оперативники выявили специальное оборудование для изготовления наркотиков: стеклянные колбы, термометры, сепаратор, ёмкости с прекурсорами, противогаз, перчатки. Также изъята смесь с мефедроном. Общая масса запрещенки составила 11 килограммов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России