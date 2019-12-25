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Детей и взрослых госпитализировали после ДТП автобуса и легковушки в Сланцах
Сегодня, 14:29
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Детей и взрослых госпитализировали после ДТП автобуса и легковушки в Сланцах

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Авария произошла днем 4 октября.

В городе Сланцы (Ленобласть) произошла авария с участием пассажирского автобуса и автомобиля Lada Largus. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 

Авария произошла около 16 часов 4 октября на Садовой улице. Как рассказали в ГУ МВД, 59-летний водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с легковушкой. 

В результате ДТП пострадали 69-летний водитель машины и 51-летняя пассажирка. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Также пострадали пассажиры автобуса: 14-летний мальчик и 12-летняя девочка госпитализированы в удовлетворительном состоянии. В настоящее время полиция выясняет детали аварии.

Ранее мы писали, что на КАД после столкновения с тягачом перевернулась легковушка с детьми.

Фото: Piter.tv; ВКонтакте / Газета "Знамя труда", Сланцы

Теги: автобус, дтп, сланцы
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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