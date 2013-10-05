На КАД после столкновения с тягачом перевернулась легковушка с детьми

Детей госпитализировали.

На кольцевой автодороге произошла авария с участием иномарки Lada Largus и грузового тягача. В результате ДТП машина зацепилась за бампер тягача и перевернулась. Об этом 4 октября Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в районе 17 часов на 73-м километре внутренней стороны КАД. В момент аварии в иномарке находились 7 человек: двое взрослых и пятеро детей, в том числе грудничок. На место тут же прибыли сотрудники спасательных служб, полиции и скорой помощи. В результате аварии пострадали дети (мальчики двух, пяти и девяти лет, а также пятилетняя девочка и младенец), которых отвезли в детскую городскую больницу №1, предположительно, с закрытой черепно-мозговой травмой. Родители не пострадали.

Ранее мы писали, что в выходные в Петербурге и области произошло более 1200 ДТП.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Шамиль Абдуллаев; Piter.tv