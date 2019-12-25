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В выходные в Петербурге и области произошло более 1200 ДТП
Сегодня, 15:51
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В выходные в Петербурге и области произошло более 1200 ДТП

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В результате аварий погибли 8 члеовек.

В выходные, с 1 по 3 октября, на дорогах Петербурга и области произошло 1285 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

В Петербурге произошло 993 аварии, в которых пострадали 32 человека, ранены – 36 человек, двое из них – дети, в результате ДТП погибли двое человек. В области произошло 292 аварии, в которых пострадали 26 человек, ранены – 24 человека, в результате ДТП погибли шестеро человек.

Ранее стало известно, что в сентябре камеры зафиксировали в Петербурге более миллиона нарушений ПДД.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, дтп, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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