В сентябре камеры зафиксировали в Петербурге более миллиона нарушений ПДД

С начала года количество зафиксированных нарушений превысило 5,3 миллиона.

В сентябре комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге более одного миллиона нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом рассказали в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

В комитете рассказали, что по некоторым адресам число нарушений с лета в разы сократилось. К примеру, на Вознесенском шоссе в июне зафиксировали 17 тысяч нарушений ПДД, в сентябре – 5,7 тысяч. Аналогичная ситуация и на улице Танкистов в Колпино: в июне – 3,4 тысячи нарушений ПДД, в сентябре – 1,3 тысячи.

По мнению ведомства, на положительную статистику повлиял проект по развитию городской системы фиксации нарушений правил дорожного движения. Летом этого года в городе установили 240 комплексов контроля скорости. На днях в Петербурге камеры установили еще на 40 аварийно-опасных перекрестках.

Ранее Смольный опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости на неделю.

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