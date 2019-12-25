В Петербурге установят 240 новых камер, которые фиксируют нарушения ПДД

В среднем в день происходит 300-400 дорожных аварий.

В Петербурге стартовал первый этап проекта по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД. В этом году в городе установят 240 новых комплексов по более чем 170 адресам. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Стационарные камеры будут фиксировать не только нарушение скоростного режима, но и других правил дорожного движения — встречное движение, разворот в неположенном месте, пересечение сплошных линий, поворот не с того ряда. На данный момент в Петербурге уже есть 320 комплексов. Они установлены в аварийных местах.

По официальной статистике, ежедневно в Петербурге происходит около 300-400 ДТП. В 2020 году в результате аварий погибли 219 человек, 6 тыс. были ранены. В этом году — 51 и 1250 соответственно. В более чем 80% случаев это происходит из-за нарушений ПДД. В прошлом году комплексы фотовидеофиксации помогли выявить более 3,5 млн нарушений. Чаще всего водители нарушали скоростной режим.

Петербуржцам напоминают, что информация о местоположении комплексов является открытой. Ее можно узнать на портале "Открытые данные Санкт-Петербурга", на сайте ГИБДД РФ и на сайте Городского мониторингового центра.

Фото: Piter.TV