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Смольный опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости на неделю
Сегодня, 11:09
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Смольный опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости на неделю

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Комплексы устанавливают на самых опасных участках.

Стали известны адреса, по которым на этой неделе будут работать передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД. Список опубликовал комитет по информатизации и связи.

Передвижные комплексы работают на аварийных участках. При обнаружении нарушения информация передается в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. После того, как инспекторы просматривают материалы фотовидеофиксации, принимается решение о заведении дела об административном нарушении. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водителей, выезжающих на встречку, будут выявлять с помощью квадрокоптера. 

Фото: Piter.TV

Теги: водители, пдд, передвижные комплексы фиксации нарушений
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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