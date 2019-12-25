Смольный опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости на неделю

Комплексы устанавливают на самых опасных участках.

Стали известны адреса, по которым на этой неделе будут работать передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД. Список опубликовал комитет по информатизации и связи.

Передвижные комплексы работают на аварийных участках. При обнаружении нарушения информация передается в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. После того, как инспекторы просматривают материалы фотовидеофиксации, принимается решение о заведении дела об административном нарушении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водителей, выезжающих на встречку, будут выявлять с помощью квадрокоптера.

Фото: Piter.TV