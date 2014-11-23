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Водителей, выезжающих на встречку, будут выявлять с помощью квадрокоптера

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У инспекторов есть возможность приближать изображение.

Сотрудники ГИБДД будут выявлять нарушителей. выезжающих на полосу встречного движения, с помощью квадрокоптеров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что такой вид нарушений ПДД наиболее опасен, так как при аварии чаще всего ведет к гибели людей. Прошедшим летом в Ленобласти в ДТП погибли 111 человек. За выезд на встречную полосу к административной ответственности привлекли более 1,5 тыс. водителей.

Инспектор следит за движением авто по камерам и в случае нарушения может увидеть номер авто. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 

Теги: встречное движение, квадрокоптер
Категории: Новости Ленинградской области, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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