Водителей, выезжающих на встречку, будут выявлять с помощью квадрокоптера

У инспекторов есть возможность приближать изображение.

Сотрудники ГИБДД будут выявлять нарушителей. выезжающих на полосу встречного движения, с помощью квадрокоптеров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что такой вид нарушений ПДД наиболее опасен, так как при аварии чаще всего ведет к гибели людей. Прошедшим летом в Ленобласти в ДТП погибли 111 человек. За выезд на встречную полосу к административной ответственности привлекли более 1,5 тыс. водителей.

Инспектор следит за движением авто по камерам и в случае нарушения может увидеть номер авто.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти