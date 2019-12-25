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В Петербурге на 40 аварийно опасных перекрестках установили камеры фиксации нарушений ПДД
Сегодня, 14:21
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В Петербурге на 40 аварийно опасных перекрестках установили камеры фиксации нарушений ПДД

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Статистика показывает, что на перекрестках с комплексами фиксации стало меньше нарушений.

В Петербурге в тестовом режиме установили новые комплексы фиксации нарушений ПДД на 40 перекрестках. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Комплексы установили на наиболее аварийно-опасных перекрестках. После тестирования они начнут работать в постоянном режиме. 

Летом 2021-го года в Петербурге уже начала следить за нарушением ПДД 240 комплексов контроля скорости на улицах. Вся информация о нарушениях фиксируется и передается в автоинспекцию. Постановление по делу об административном правонарушении выносят после того, как отсматривают материалы. 

Системы наблюдения могут выявить проезд на "красный" сигнал светофора, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из правой полосы, превышение скоростного режима и так далее. На одном перекрестке может быть установлено от 10 до 24 камер. 

Статистика показывает, что комплексы снижают аварийность в городе. Так, например, количество ДТП на Вознесенском шоссе с июня по август сократилось с 17 тысяч до 8 тысяч. 

Ранее Piter.TV рассказал, где на этой неделе нарушителей будут выявлять передвижные комплексы. 

Фото: Piter.TV

Теги: комплексы фиксации нарушений, пдд, скоростной режим
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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