В Госдуме предложили ужесточить ответственность за оборот оружия

Инициатива уже направлена в правительство страны

Депутаты Госдумы предложили внести поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение оборота гражданского оружия. Об этом пишет ТАСС. Данная инициатива уже направлена в правительство страны.

Новыми поправками предполагается ужесточить наказание за утрату оружия. Также авторы нововведений хотят увеличить срок давности с двух месяцев до одного года для привлечения к административной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия.

Предлагается также ввести административную ответственность за незаконный оборот и ношение пневматического, газового, сигнального и холодного оружия для самообороны. Согласно предлагаемым поправкам, планируется привлекать к ответственности россиян, которые публикуют в интернете советы и инструкции по изготовлению "огнестрела".

Инициатива депутатов Госдумы была выдвинута после трагедии в гимназии номер 175 в Казани. Напомним, 11 мая там устроил стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев. В результате произошедшего погибли дети. Сообщалось, что у стрелявший имел лицензию на оружие.

Ранее мы сообщали, что Галявиев пройдет психиатрическую экспертизу в Москве.

Фото: pixabay.com

