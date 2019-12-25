Галявиев пройдет психиатрическую экспертизу в Москве

Процедура может состояться на базе института Сербского.

Ильназ Галявиев пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в Москве. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона. Ранее арестованный по обвинению в убийстве двух и более человек в гимназии 175 в городе Казань, будет доставлен в столицу. Точные сроки проведения процедуры эксперт не назвал.

Скорее всего, Галявиева привезут в Москву, чтобы провести ему комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в институте им. В.П. Сербского. источник агентства

Напомним, что стрельба в школе произошла 11 мая. В здание проник 19-летний юноша с оружием и самодельным взрывчатым устройством. Жертвами трагедии стали девять человек, включая семерых детей. Пострадали более 20 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов объяснил прессе, что на подозреваемого было официально зарегистрировано оружие. По факту гибели людей в отношении Галявиева возбуждено уголовное дело. Молодой человек признал вину, но не раскаивается в совершенном.

В тяжелом состоянии находятся четыре ребенка, которых привезли из Казани в Москву. Перед уходом в гимназию Ильназ Галявиев пытался поджечь свою квартиру.

Фото: Telegram/BAZA